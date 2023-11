Soudan : plus de 20 civils tués dans la chute d'obus sur un marché proche de Khartoum

Depuis le début du conflit, en avril, plus de 6 millions de personnes ont été déplacées et la plupart des infrastructures du pays ont été détruites.

Depuis plusieurs mois, le Soudan est déchiré par la guerre entre généraux rivaux. Selon un communiqué du Comité d'avocats prodémocratie qui documente les victimes civiles et les violations des droits humaines dans ce conflit, "plus de 20 civils ont été tués et d'autres ont été blessés", dimanche 5 novembre, dans la soirée, par la chute d'obus sur un marché situé dans une banlieue proche de Khartoum, la capitale. "Lors d'échanges de tirs intenses entre les belligérants, des obus sont tombés sur un marché d'Omdourman", selon ce communiqué.

La veille, au moins 15 civils ont été tués par "des obus tombés sur leurs maisons" à Khartoum, avait fait savoir cette fois une source médicale.

Les négociations piétinent

Déclenchée le 15 avril, la guerre entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) du général Mohamed Hamdane Daglo, a fait plus de 9 000 morts, selon une estimation de l'ONG Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled), considérée comme très largement sous-estimée. Elle a aussi déplacé plus de 6 millions de personnes et détruit la plupart des infrastructures.

Des pourparlers entre les belligérants ont repris fin octobre dans la ville saoudienne de Jeddah, visant "à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire, à établir des cessez-le-feu et d'autres mesures de confiance, et à progresser vers une cessation permanente des hostilités", selon les autorités saoudiennes. Mais jusqu'ici les tentatives de médiation précédentes n'ont abouti qu'à de brèves trêves qui ont toutes été systématiquement violées.