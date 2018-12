LA PHOTO. L'armée thaïlandaise déploie ses Casques bleus au Soudan du Sud

Quelque 261 soldats de l'armée royale thaïlandaise sont partis, le 22 décembre 2018, pour le Soudan du Sud. Cette unité est déployée dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, pour une durée d'un an.

Colliers jaunes et casques bleus. Les soldats de la Compagnie thaïlandaise d'Ingénierie militaire horizontale (HMEC), pour la plupart issus du corps du génie, sont en partance pour le Soudan du Sud. Ils sont au garde à vous devant le chef des forces de défense thaïlandais, Pornpipat Benyasri, qui préside une cérémonie de départ au quartier général de la force armée thaïlandaise. Leur mission sur place : réparer et reconstruire des infrasctructures publiques, telles que des routes et des ponts qui relient les villes de Juba, Torit et Yei. D'importants équipements avaient déjà été envoyés dans ce pays d'Afrique orientale. L'armée thaïlandaise s'est dite fière de participer aux efforts internationaux visant à maintenir la paix et la sécurité internationale. En 2005, 175 soldats thaïlandais, essentiellement ingénieurs, avaient rejoint le Burundi après la guerre civile. En 2003, la Thaïlande avait déployé 422 soldats non combattants en Irak, pour reconstruire des routes et des infrastructures.