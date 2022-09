Somalie : le pays est au bord de la famine

L’ONU alerte, jeudi 22 septembre : la famine menace plus d’un million de personnes dans le monde. C’est le cas en Somalie, où des centaines de milliers de personnes sont contraintes de tout quitter.

Près d'un million de personnes dans le monde sont menacées par la famine et risquent la mort dans les mois à venir. C'est le cri d'alerte lancé par l'ONU dans un rapport publié jeudi 22 septembre. Cette situation est due à la sécheresse dévastatrice, dans la Corne de l'Afrique en particulier. En Somalie, un demi-million d'enfants souffrent de malnutrition. Pour fuir la sécheresse, des centaines de milliers de personnes se déplacent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Toutefois, où qu’elles aillent, la sécheresse emporte tout.

Les troupeaux dépérissent

Un Somalien se désole. Il explique que 70% de ses chèvres sont mortes. Lorsque les troupeaux dépérissent, les éleveurs n’ont plus de lait et de viande à vendre ou à manger. Là où ils se trouvent, il y a bien un puits, mais l’eau est salée. Elle donne mal au ventre à la population en transit. Des enfants sont malades à cause de la dénutrition. Selon les chiffres de l’ONU, 500 000 enfants se trouvent en état de malnutrition dans le pays. Des milliers d’entre eux pourraient mourir.