À 13 ans, Aminata et Ramatoulaye viennent de devenir les bachelières les plus jeunes du Sénégal. "Mon père avait constaté, de par nos notes, que nous pouvions faire plus. Du coup, son ami l'a encouragé et il nous a fait sauter le CE2 et le CM1, nous sommes allées directement au CM2", explique Aminata. Le père des jumelles leur a fait de nouveau sauter deux classes : la sixième et la cinquième. "Toutes les vacances durant, on apprenait. Chaque jour, on faisait une nouvelle leçon en référence à l'année prochaine, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est pour ça qu'on a sauté toutes ces classes", explique Ramatoulaye.

Toutes les deux en série scientifique, elles espèrent rentrer à l'école polytechnique de Thiès. Comme leur père, les jumelles voudraient faire des études en génie civil. L'État leur a offert une bourse pour intégrer une classe préparatoire à l'étranger, mais leurs parents ont refusé. "Leur père a poursuivi toutes ses études au Sénégal, il a tout eu en restant au Sénégal. Elles n'ont pas besoin d'aller à l'extérieur pour s'en sortir", explique leur mère.