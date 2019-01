VIDEO. À 11 ans, Stacey Fru veut redonner le goût de l\'éducation aux enfants défavorisés

Stacey Fou a 11 ans, 3 livres et une fondation à son actif. Alors qu'elle n'a que 8 ans, elle publie son premier livre intitulé "Smelly Cats". Un livre qu'elle a écrit en cachette quand elle avait 7 ans. Aujourd'hui, Stacy a un combat : faire lire, écrire et éduquer les enfants africains. Plus jeune auteure d'Afrique, elle en a écrit ensuite deux autres. Ses ouvrages sont distribués pour promouvoir la lecture dans les écoles d'Afrique du Sud, son pays.

Une fondation pour les plus démunis

Lauréate de nombreux prix, Stacey Fru a également créé une fondation pour venir en aide aux plus démunis. Elle parcourt également le continent africain pour raconter son histoire lors de conférences. Aussi, elle veut promouvoir la culture du continent africain notamment avec la chaîne de télévision en ligne qu'elle a créé. "Le ciel est votre limite, même pas le ciel, les étoiles, le soleil tout, le plus loin où vous pouvez aller parce que vous avez le courage et vous avez le talent pour le faire, tout ce que vous avez à faire c'est croire en vous", estime Stacey Fru.