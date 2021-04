Twitter, le réseau de Jack Dorsey, prend pied au Ghana

Twitter a annoncé le 12 avril 2021 le recrutement de onze personnes au Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest qui pourrait devenir la tête de pont du réseau à l'oiseau bleu sur le continent. "Aujourd'hui, conformément à notre stratégie de croissance, nous sommes heureux de vous annoncer que nous constituons une équipe au Ghana", a annoncé la compagnie dans un communiqué.

Twitter a précisé que la nouvelle équipe recrutées localement serait astreinte à du télétravail dans un premier temps, avant d'évoquer "la possibilité d'ouvrir un bureau au Ghana à l'avenir".

L'entreprise créée en 2006 par Jack Dorsey (lien payant) a justifié le choix du Ghana par sa liberté d'expression et l'accès à internet qui y est offert. Ainsi que l'attribution du secrétariat de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) à sa capitale, Accra.

Twitter is now present on the continent. Thank you Ghana and @NAkufoAddo . #TwitterGhana https://t.co/tt7KR3kvDg

"Nous devons nous immerger davantage dans les communautés riches et dynamiques qui donnent le ton dans les discussions au quotidien à travers le continent africain", a souligné l'entreprise américaine.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a salué "le début d'un beau partenariat" et twitté que "le choix du Ghana comme quartier général pour les opérations de Twitter en Afrique est une EXCELLENTE nouvelle".

The choice of Ghana as HQ for Twitter’s Africa operations is EXCELLENT news. Gov’t and Ghanaians welcome very much this announcement and the confidence reposed in our country. 1/3 #TwitterInGhana #TwitterGhana https://t.co/HdCqFgXK0x