Soudan : immersion dans le grand marché de dromadaires d'El Molih

L'un des plus grands marchés de dromadaires d'Afrique se trouve à Khartoum, au Soudan. Ces animaux sont commercialisés pour leur viande, pour le transport ou pour la course, et les négociations sont parfois rudes.

Des centaines d'éleveurs et des négociants venus de tout le Soudan se retrouvent au lever du soleil, à Khartoum, au grand marché de dromadaires d'El Molih. "Le jour du marché est un jour très important, on vient du Darfour, c'est un sacré voyage, de presque un mois sur nos dromadaires, pour arriver ici", raconte un vendeur. Quand les enchères commencent, les hommes se murmurent les prix à l'oreille. Un médiateur fait le lien entre acheteur et vendeur : les liasses de billets passent d'une main à l'autre, et aucun contrat n'est établi.

Un marché colossal



Les négociations au marché sont parfois tendues, mais elles font partie du jeu. "Ce sont des transactions compliquées, ceux-là, ils viennent de loin, ce sont des Bédouins, et ils ne donnent pas leur confiance facilement", explique un homme. La plupart des dromadaires sont commercialisés pour leur viande, prisée dans la corne de l'Afrique et au Moyen-Orient. Ce marché est colossal : 250 000 bêtes sont exportées chaque année depuis le Soudan.