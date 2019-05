Paludisme : quand la salive vient au secours de la recherche

La Journée mondiale de lutte contre le paludisme est l’occasion de rappeler que ce fléau demeure l’une des maladies les plus meurtrières au monde, et que l’Afrique lui paye le plus lourd tribut. En effet, parmi les 435 000 décès liés au paludisme reportés en 2017 par l’OMS, 93 %, soit 403 000 morts, sont survenus sur le continent africain.

La « stratégie technique de lutte contre le paludisme » fixée par l’OMS vise à réduire d’ici à 2030 d’au moins 90 % le nombre de cas et de décès dus au paludisme. Cet objectif ambitieux est-il réalisable ? Difficile de le dire aujourd’hui. Dans l’avant-propos de l’édition 2018 du rapport sur le paludisme dans le monde de l’OMS, le directeur général de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’inquiète de ce que « nous ne sommes pas en bonne voie pour atteindre deux objectifs intermédiaires essentiels », la réduction de 40 % de l’incidence du paludisme et de la mortalité associée d’ici 2020, soit demain.

Au nombre des préoccupations figurent la hausse des cas rapportée dans les pays les plus durement touchés, et le niveau inadéquat d’investissement dans la lutte contre le paludisme.

Une chose est certaine, même avec ces moyens insuffisants, la recherche sur le paludisme progresse en suivant différentes pistes : lutte contre les moustiques vecteurs de la maladie, chimioprévention (traitements antipaludéens préventifs), traitements antipaludéens, recherche d’un vaccin. Sur le volet diagnostic, les personnels de santé ont un besoin crucial de nouveaux outils de détection précoce et de prévention accessibles à tous.

Pour y répondre, nous avons mis au point, avec nos collègues du Johns Hopkins malaria research institute et de la Faculté de Médecine et des Sciences pharmaceutiques de l’Université de Douala, un test salivaire. Ses premiers résultats, très encourageants, laissent espérer un déploiement dans les trois prochaines années.

Ce test est capable de mettre en évidence la protéine en moins de 20 minutes, à partir d’une gouttelette de salive de seulement 10 microlitres, soit un centième de millilitre. Nous avons employé notre prototype pour analyser 364 extraits de salive provenant d’enfants du Cameroun et de Zambie. Il s’est révélé aussi sensible que les tests de diagnostic moléculaire, qui sont basés sur l’amplification d’une séquence d’ADN du parasite et ne sont actuellement disponibles que dans des laboratoires de pointe.

Détecter les porteurs avant l’apparition des symptômes

L’objectif de notre étude est de détecter les infections ne présentant pas de manifestation clinique afin de les traiter, et de limiter ainsi la transmission du parasite. Il s’agit d’un enjeu de taille dans ces régions où la prévalence de la maladie est importante. En effet, au Cameroun où nous travaillons depuis plus de 15 ans, nous observons que plus de la moitié des enfants scolarisés sont des porteurs asymptomatiques.

Nos premiers résultats de test salivaire, très encourageants, nous laissent enfin l’espoir de pouvoir traiter tous ces enfants avant qu’ils ne développent des symptômes ou qu’ils n’infectent des moustiques. De nouveaux essais seront bientôt réalisés sur le terrain afin de valider le prototype de notre test et de permettre son déploiement à plus grande échelle en Afrique, d’ici trois ans.

Le but ultime est de sauver les populations les plus vulnérables, particulièrement les enfants en Afrique : plus de 70 % des décès imputables au paludisme concernent des enfants de moins de cinq ans.

Isabelle Morlais, Directrice de Recherche, Institut de recherche pour le développement (IRD)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.