"Global Africa", une nouvelle revue scientifique consacrée au continent africain

Une dizaine d'universités et instituts de recherche africains lancent une nouvelle revue scientifique pluridisciplinaire. son nom : Global Africa. Un ambitieux projet de 2,65 millions d’euros dédié au renforcement de la production scientifique en Afrique.

Une recherche africaine plus visible

Seulement 3,2% des publications scientifiques mondiales proviennent du continent africain. Et 75% des publications africaines se concentrent dans cinq pays : Afrique du Sud, Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc. Pourtant, la recherche africaine monte en puissance mais reste en partie invisible car l'essentiel des thèses, mémoires, rapports de recherche... n'est pas publié. Les chercheurs africains sont également incités à publier dans des revues étrangères afin de pouvoir être reconnus internationalement.

Le projet Global Africa vise à créer et pérenniser une revue d'excellence depuis le continent, en renforçant les capacités de recherche et de production scientifiques, et la faire rayonner.

Une revue en quatre langues

La revue sera diffusée en Open Access (diffusion gratuite) en quatre langues : français, anglais, arabe et swahili afin de la rendre accessible au plus grand nombre.

Autour de cette publication se grefferont des actions de soutien à la recherche : écoles de jeunes chercheurs, mentorats, formations dans les domaines de l'écriture, de la publication et de l’édition scientifique, organisations et participations à des événements scientifiques internationaux.

Cette revue a été imaginée par un consortium qui comprend l'université Gaston Berger de Dakar, l'Institut de recherche pour le développement (France), le Center for Global Studies de l'Université internationale de Rabat (Maroc), le Laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local (Niger) et le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (Créé à Dakar en 1973).

L’Agence française de développement (AFD) apportera pendant quatre ans un soutien au lancement du programme à travers un financement de 1,5 million d’euros pour un budget global de 2,65 millions d’euros.

L'université Gaston Berger, à Saint-Louis du Sénégal, accueille le colloque African Research Matters. (AFD/IRD)

A l'occasion de la parution du premier numéro de Global Africa, un colloque international African Research Matters est organisé du 15 au 18 mars à Saint-Louis du Sénégal.