Livre : “Sous le sol de coton noir”, une fiction sur des humanitaires au Sud-Soudan

Dans Sous le sol de coton noir, un groupe d’amis engagé dans l’humanitaire fini par partir à la suite d’un drame survenu dans le sud-Soudan où ils interviennent. Le livre tire son titre de la couleur du sol extrêmement argileux de la zone du Nil supérieur. “C’est une terre très noire, charbonneuse, qui n’est vraiment pas très accueillante et, en saison des pluies, c’est une véritable gadoue”, décrit l’auteur.



“C’est un pays qui m’a fortement marqué ”

Lui-même est engagé dans l’humanitaire et s’est rendu dans plusieurs pays dont le Soudan du Sud. “C’est un pays qui m’a fortement marqué”, explique Paul Duke, qui y est allé deux fois. “J’ai suivi les mêmes populations de l’ethnie Shilluk, qui est un groupe assez minoritaire dans le pays, mais historique. J’ai aperçu que ces personnes étaient victimes des mêmes violences depuis de nombreuses années et, dans le cadre de la guerre civile, du Soudan du Sud, entre 2013 et 2018, ces personnes ont toujours été repoussées de plus en plus loin”, précise l’invité du 23h du mardi 1er février.