EN IMAGES. Iron Biby, de souffre-douleur à homme fort du Burkina

Jeune, Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou était la risée des enfants dans la cour d'école en raison de son surpoids. Aujourd'hui, le gabarit de cet homme de 26 ans est un atout qu'il a travaillé et veut mettre au service de son pays.

Dans la rue, les enfants n'hésitent pas à venir tâter les bras d'Iron Biby. Patient, ce colosse burkinabè de 1,90 mètre pour 180 kg et... 63 cm de tour de bras, star internationale des sports de force, laisse faire avec bienveillance. A l’école, ses camarades se moquaient de lui. Son père Lacina Sanou confirme, tout en soulignant la gentillesse de son fils : "Il était plus grand et plus fort qu'eux (...) mais très gentil, très doux. Souvent, les enfants en profitaient pour se moquer" de lui.

En 2009, à l’âge de 17 ans, il découvre la musculation alors qu'il vient de s'installer au Canada pour y rejoindre son grand frère et terminer ses années de lycée. En 2013, sa force impressionne des gens du milieu, surpris qu'un amateur soulève de telles charges. On l'invite à participer au championnat provincial de dynamophilie, le nom canadien de la Force athlétique. Différente de l'haltérophilie, cette discipline consiste à soulever des charges très lourdes de toutes les formes et parfois à les déplacer. Très attaché à son pays, Biby a décidé d'y retourner après ses études au Canada.