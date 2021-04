En Afrique du Sud, les étudiants sont privés de diplôme s'ils n’ont pas réglé les frais de scolarité

Telefo Mabuya a fini ses études de gestion hôtelière à l'Université centrale de technologie de Bloemfontein en 2018. Mais il n'a toujours pas son diplôme parce qu'il doit encore 70 000 rands (3 500 euros) à son ancien établissement. Seul l'effacement de cette dette lui permettra d'obtenir le fameux sésame. Un emploi sur un paquebot, deux stages à l'étranger lui ont été refusés faute de fournir la preuve de son diplôme.

Ce système de rétention peut sembler cruel, mais selon les universités, il est le seul moyen d'apurer leurs comptes. Ainsi, 100 000 étudiants sud-africains sont à ce jour privés de leur diplôme car ils n'ont pas payé les frais de scolarité qu'ils doivent à leur université. La dette totale des universités du pays, cumulée depuis 2010, s'élèverait à 10 milliards de rands soit 500 millions d'euros environ.

More that 100 000 graduates are unable to get their certificates because the owe universities over R10 000 000 000 pic.twitter.com/NSXF8NQTTl