Egypte: Doria Shafik, icône féministe arabe des années 50

Née un 14 décembre 1908 en Haute-Egypte, Doria Shafik est une activiste et philosophe qui s'est engagée dès les années 40 en faveur de la libération des femmes. Elle a notamment revendiqué et obtenu le droit de vote pour les Egyptiennes. Portrait d'une femme "trop moderne".



En février 1951, un cortège de 1500 femmes prend d'assaut le Parlement égyptien pour réclamer des réformes et plus de droits. La liste est longue : égalité des salaires, représentation politique, droit de vote…



Cette action préparée en catimini est menée par une certaine Doria Shafik, fondatrice du magazine féministe Bint al Nil (la Fille du Nil).

"Les femmes ne doivent pas être présentes seulement lorsque les lois qui les concernent sont légiférées ; elles doivent être impliqués dans leur écriture", disait-elle. Cinq ans plus tard, en 1956, les Egyptiennes obtiennent le droit de vote.



Une éducation française

Née le 14 décembre 1908 à Tanta, en Haute Egypte, la petite Doria suit ses études dans une école de la Mission laïque française. Brillante élève, elle décroche à 16 ans son baccalauréat puis obtient une bourse pour ses études supérieures. A 19 ans, l’âge où toutes les filles de sa génération attendent sagement "un bon parti", la jeune fille choisit de partir à Paris étudier la philosophie à la Sorbonne. A cette époque, elle est inspirée et soutenue par Hoda Chaaraoui, une pionnière du mouvement féministe égyptien et arabe.