Covid-19 : "Pas de vaccin, pas de sexe" ou l’appel d’une poète sud-africaine et ses effets secondaires

L’Afrique du Sud, qui a du mal à obtenir des vaccins contre Covid-19 se trouve désormais confrontée à un autre problème. Une partie de sa population refuse de se faire vacciner et se sont principalement des hommes. Pour inverser la tendance, la poétesse et actrice sud-africaine Lebogang Mashile a appelé les Sud-Africaines à une "grève du sexe". Une idée vieille comme le monde.

Tout commence par un post sur twitter. La poétesse, actrice et féministe sud-africaine Lebogang Mashile, ne comprend pas la réticence des hommes aux vaccins dans un pays qui a connu les ravages du Sida. Elle rappelle d’abord que les statistiques sur le virus HIV se sont longtemps basées sur le dépistage des femmes, puis elle écrit : "Pour notre bien, les femmes doivent conditionner le 'pumpum' (sexe) à la vaccination". A son tour, Pabi Moloi, très célèbre animatrice sud-africaine lance le mot dièse #NoVaxNoSex (pas de vaccin, pas de sexe).

(Pendant des années, les statistiques sur le virus HIV en Afrique du Sud concernant les hommes ont été largement basées sur le dépistage des femmes, en particulier les femmes enceintes. Les hommes avec des femmes sont en meilleur santé et vivent plus longtemps. Pour notre propre bien, les femmes doivent conditionner le sexe à la vaccination et à un comportement adapté aux mesures anti-covid).

Cet appel fait immédiatement réagir. Des femmes s’en prennent à la poétesse féministe et lui reprochent d’utiliser le corps de la femme comme outil de communication. D’autres s’en amusent. Certains hommes s’en moquent ou au contraire trouvent que c’est une bonne idée. Et comme souvent sur twitter où le débat est limité, c’est la polémique qui prend le dessus avec le lot habituel des donneurs de leçons. Oublié le temps d’un instant le virus et le vaccin. C’est "la grève du sexe" et le politiquement correct qui intéressent.

Saying that women must deprive men of sex until they vaccinate is not it.



Why is the burden of men being responsible human beings being placed on women?

Why must women's bodies be the tool?

Women's bodies are not behavioural communication tools. #NoVaxNoSex is not the answer