Coronavirus : la Tunisie expulse 30 Italiens qui ont refusé le confinement

Selon les autorités tunisiennes, le groupe de touristes a refusé de l’isolement de 14 jours. Arrivés le 5 mars au port de La Goulette, ils devaient faire un périple en Tunisie. Malgré l’absence de symptômes de contamination au coronavirus, et par mesure de précaution, il a été décidé de les placer en auto-isolement durant 14 jours, rapporte Tunis Webdo. Devant leur refus, ils ont été empêchés d’accéder à leur hôtel, à Kairouan. "Ces touristes ont passé la nuit dans leur bus garé sur le parking de l’hôtel avant d’être contraints de se diriger mardi matin vers l’aéroport pour retourner en Italie, alors qu’ils comptaient se rendre à la ville de Kébili dans le cadre de leur voyage touristique en Tunisie", affirme Journal Tunisie qui cite le gouverneur de Kairouan.

#Tunisia: 30 #Italian tourists, who arrived Monday to #Kairouan from #Tabarka, were brought back home Tuesday, after coordination with their embassy, in prevention against #COVID19, said local governor Mohamed Bourguiba. #TAP_En