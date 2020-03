Coronavirus : au Rwanda, opération mains propres pour le président Kagame

Le chef de l’Etat rwandais, Paul Kagame, a partagé sur Twitter une vidéo de lui se lavant les mains. Il rejoint la campagne #Safehands (mains saines), menée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour prévenir la propagation du Coronavirus.

Dans son tweet, le président du Rwanda lance un défi à une dizaine de responsables africains et internationaux. Il tague notamment ses homologues du Kenya, du Sénégal, de RDC, d’Afrique du Sud ou bien encore le Premier ministre britannique ou la directrice du FMI. La demande est toute simple : se laver les mains pour montrer l'exemple. Son message est accompagnée d’une vidéo qui a été vue plus de 280 000 fois depuis sa mise en ligne le 15 mars 2020.

A ce jour, peu de chefs d’Etat ont répondu à l’appel lancé par Paul Kagame qui manie bien la communication. S’ils n’ont pas partagé une vidéo d’eux se savonnant les mains, ils relaient en revanche les consignes liées à la lutte contre le Coronavirus.

Cette opération #Safehands a été lancée initialement par le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le 14 mars. Depuis, des figures connues du monde politique, artistique, sportif et autres ont joué le jeu, avec ou sans mousse, pour faire passer des messages de prévention contre la propagation du coronavirus. Le réseau social Twitter a de son côté créé un émoji lavage de mains.

There are several measures you can take to protect yourself from #COVID19. One of the most important ones is regular & safe hand hygiene. Here are the steps recommended by @WHO

Show the where and how you wash your hands. Join the WHO #SafeHands challenge! pic.twitter.com/5ElZyiyZun