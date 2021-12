Cinéma africain : droits de distribution et difficultés de conservation limitent la diffusion en Afrique de films pionniers

C’est un triste constat que faisait à l'antenne de la BBC le cinéaste et universitaire tanzanien Amil Shivji : les Africains n’ont pas accès au œuvres pionnières du cinéma produites par le continent. La détention des droits de distribution hors du continent, souvent en Europe, sont l'une des raisons à l'origine de cette situation.

Dans l'entretien accordé à BBC Africa, Amil Shivji explique ainsi que les films réalisés dans les années 60-80 – entre autres en Afrique de l'Ouest par des grands noms du cinéma africain comme Ousmane Sembène, Djibril Mambéty Diop ou encore Gaston Kaboré –, ont été financés par des gouvernements et des entreprises privées en Europe. Restaurés et digitalisés aujourd'hui, ils "ne bénéficient toujours pas des modèles de distribution qu'ils méritent en Afrique".

"Nous sommes encore assez dépendants des marchés européens pour distribuer nos films, car nous n'avons pas l'infrastructure (adéquate)" pour le faire en Afrique. "Ainsi, même les films classiques des pères du cinéma africain, nous n'avons toujours pas les droits pour distribuer ces films sur le continent africain, même à des fins éducatives", regrette le maître de conférence à l'Université de Dar es Salam en Tanzanie.

