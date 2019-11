Burkina Faso : la difficile lutte pour sauver les enfants du paludisme

Le paludisme est une des maladies les plus anciennes et les plus dévastatrices sur le continent africain.

Des agents de santé dispensent une chimioprévention du paludisme au village de Goundri, à Ziniare, au nord-est de Ouagadougou, le 20 août 2019. (OLYMPIA DE MAISMONT / AFP)

franceinfo avec AFP France Télévisions