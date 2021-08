"On peut avoir un master 2 et ne pas avoir de boulot" : au Sénégal, la difficulté de trouver un emploi

"On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir de demain, on peut avoir un master 2 et ne pas avoir de boulot, alors qu'on a investi toute notre jeunesse à étudier." Elle, c'est Penda Amadou Sarr. À 32 ans, elle est diplômée d'une licence en "Réseaux et Télécommunications", qu'elle a obtenue dans une école privée. Elle est pourtant, restée sans emploi pendant 3 ans, comme un quart des femmes sénégalaises avec un diplôme d'études supérieures.

En 2020, elle a finalement décidé de créer elle-même son emploi... Après avoir commencé la vente en ligne de vêtements et d'accessoires, elle ouvre sa propre boutique à Guédiawaye, en banlieue de Dakar. "Tu as fait une formation de 3 ans, tu restes 4 ans sans travailler dans le domaine, tu vas commencer à oublier", estime Penda Amadou Sarr laquelle estime qu'une aide du gouvernement rendrait la situation "plus facile".