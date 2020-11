Un "nouvel art noir contemporain" réenchante les murs de Dakar

Jusqu’au 31 décembre 2020, l’association "You are Beautiful the Way you are" ("Tu es beau comme tu es") expose une vingtaine d'artistes dans les rues de la capitale.

Le photographe et conservateur d'art Djibril Drame, l'un des initiateurs du projet avec l’artiste Modou Dieng explique dans un entretien à l'APS : "A travers la reproduction d'œuvres d'art imprimées et collées sur les murs de la Médina et du centre-ville de Dakar, cette exposition à ciel ouvert permet de construire une conversation visuelle entre les expériences individuelles des artistes et leurs perspectives en tant que Noirs dans notre monde actuel."

El Hadji Malick Ndiaye, le directeur de Dak'art, la biennale de l'art africain contemporain déclare que ces artistes "offrent la possibilité d'une révision du récit historique redéfinissant les principes de la négritude contemporaine". Il ajoute : "Dans le semblant de désordre architectural, les œuvres d'art sur les murs de la capitale sont les fenêtres ouvertes, des boulevards de vie, une encyclopédie où s'entrechoquent les regards des passants."

Cette manifestation, présentée par You are Beautiful the Way you are et coproduite par Blackpuffin, est une façon de créer un lien entre des artistes noirs africains, américains, jamaïcains et les communautés locales de Dakar, et de s’interroger sur ce que veut dire être noir aujourd’hui et comment l’être au XXIe siècle. Elle est née d’un "désir de partager le nouvel art noir contemporain", précise le site de l’association.

10 photos de Djibril Drame illustrent ce propos