"Les Sénégalais se sont déplacés en masse et ils ont voté" : à Dakar, malgré le flou autour d'un second tour de l'élection présidentielle, la "confiance retrouvée" des électeurs

Après trois années d'agitation et de crise, les Sénégalais attendent toujours lundi 25 mars de connaître l'issue du scrutin. L'opposant antisystème Bassirou Diomaye Faye, encore en prison il y a une dizaine de jours, semble avoir pris l'avantage à la présidentielle au Sénégal, mais le camp du pouvoir a assuré qu'il y aurait un second tour. Si, politiquement, c'est encore le flou, dans les bureaux de vote, on se félicite d'une autre victoire : le respect de la démocratie.

Comme ici, à Keur Massar, en grande banlieue dakaroise : l'urne a été descellée quelques minutes après la fermeture du bureau de vote. À la lueur d'une lampe électrique, les bulletins sont sortis de leur enveloppe sous le regard de cinq représentants de candidats, d'un membre de la Commission électorale nationale autonome, la Cena, et d'une observatrice de la société civile. Tous ont tenu ensemble le décompte des voix obtenues pour chaque candidat. "C'est pour cela que le peuple se battait depuis longtemps : c'est un moment historique, assure Abdou Bakry Mbaye, le président du bureau de vote. Tout le monde a voté pour exprimer sa vision, son opinion. C'est le seul moyen de dire ce qu'on pense. Heureusement, les Sénégalais se sont déplacés en masse et ils ont voté".

"Ça redonne confiance"

Pape Maguette Diop, est, lui, le représentant du candidat El Hadj Mamadou Diao. C'est la première fois qu’il siège dans un bureau de vote : "Toutes les choses se sont déroulées normalement. À moins que certains électeurs qui veulent voter et qui ne voient pas leurs noms ici... Mais à part ça, il y a l'ordre, tout est normal. Franchement, c'est bien, ça redonne confiance dans le processus électoral".

Au centre de la capitale sénégalaise, l'ambiance est nettement plus survoltée : des dizaines de sympathisants de Bassirou Diomaye Faye se sont retrouvés au siège de campagne pour faire la fête. Pour Samba Coly, un militant de la première heure du candidat, "c'est déjà plié" : "Je n'ai même pas les mots ! Je suis très heureux parce que là, je pense que c'est plié. C'est bien, on a gagné, on a gagné ! Vive le changement ! Vive la jeunesse ! Ils ont voulu basculer le pays dans le chaos. Nous, on a dit non. On va aux élections et on va les gagner d'une manière démocratique", se réjouit-il.

Chaque camp revendique la victoire

Et ce siège de campagne est vite devenu trop petit, dimanche soir, pris d'assaut par une foule survoltée. "Moi, en tant que directrice de société, j'ai demandé à mes employés de ne pas venir travailler demain. On va faire la fête jusqu'à mercredi", lâche Mariam.

"Je suis trop fière. Personnellement, je me suis battu pendant des années pour que ce jour arrive." Mariam à franceinfo

Dans le camp adverse, au quartier général du candidat de la coalition au pouvoir, Amadou Ba, l'ambiance était beaucoup moins gaie. Pour Cheikh Brahim Bey, un responsable politique, rien n'est joué : "Ce sont des manipulateurs. S'ils ont des résultats, qu'ils ont gagné, ils n'ont qu'à les faire sortir ! Nous sommes devant eux. Ce qui est sûr, c'est qu'Amadou Ba sera déclaré président du Sénégal. Nous sommes confiants, c'est simple !"

Les résultats officiels ne devraient pas être connus avant le courant de la semaine. La commission électorale nationale a jusqu'à vendredi pour publier des résultats provisoires. Quatre candidats d'ores et déjà ont félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire dès le premier tour.