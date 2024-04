Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a prêté serment devant ses pairs africains

Main droite levée, Bassirou Diomaye Faye a prêté serment comme cinquième président du Sénégal. "Devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois", a déclaré le chef de l'Etat âgé de 44 ans, mardi 2 avril, depuis le Centre des expositions de la ville nouvelle de Diamniadio, près de Dakar.

Bassirou Diomaye Faye, qui a été élu fin mars sur la promesse de rompre avec le système en place, a préconisé "plus de solidarité" entre pays africains "face aux défis sécuritaires". "Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires (...) nous oblige à plus de solidarité, a-t-il déclaré. Je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine".

Il s'est dit "conscient" que sa victoire à la présidentielle "un profond désir de changement systémique". Il a aussi dit entendre "clairement la voix des élites décomplexées qui disent haut et fort notre aspiration à plus de souveraineté, au développement et au bien-être". Des centaines d'officiels sénégalais et plusieurs chefs d'Etat et dirigeants africains ont fait le déplacement jusque dans la capitale Dakar pour assister à sa prestation de serment.