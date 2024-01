Incarcération de Coline Fay au Sénégal : "Le Quai d'Orsay ne nous tient pas au courant de ce qui se passe", déplorent les parents de la jeune Française

"Le Quai d'Orsay ne nous tient pas au courant de ce qui se passe, de ce qu'ils font", ont déploré samedi 13 janvier sur franceinfo Véronique Murat et Jean-Yves Fay, les parents de Coline Fay, une jeune Iséroise incarcérée au Sénégal depuis le 17 novembre. Cette kinésithérapeute de 26 ans avait manifesté devant la Cour suprême à Dakar lors d'un rassemblement pacifique de soutien à Ousmane Sonko, principal opposant politique au président sénégalais actuel, Macky Sall. Elle avait été arrêtée à l'issue de la manifestation. "Le 27 décembre, on a eu un dernier coup de fil. Et depuis c'est le silence plat depuis qu'elle a été convoquée au commissariat", regrette Jean-Yves Fay. "On est très inquiets."

Un rassemblement a eu lieu à Grenoble ce samedi 13 janvier. Les parents de Coline Fay ont contacté "beaucoup de maires, de députés, de sénateurs de départements divers, qui ont bien voulu à leur tour relayer" leurs demandes "par des courriers auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Première ministre", témoigne sa mère Véronique Murat. Si la famille est tenue informée "par le bureau des détenus du Quai d'Orsay", elle n'est "pas du tout" au courant "s'il y a, ou non, des négociations en cours pour sa sortie, quel contact il y a éventuellement entre le gouvernement français et le gouvernement sénégalais."

"Cela nous paraît quand même inadmissible qu'elle soit encore en prison deux mois après une manifestation pacifique" Véronique Murat et Jean-Yves Fay, les parents de Coline Fay à franceinfo

Si les parents de Coline Fay admettent que les négociations, si elles ont lieu, soient discrètes. Ils espèrent "quand même que le gouvernement travaille à la libération de Coline."Jean-Yves Fay estime que "le gouvernement a réagi plus rapidement pour le Français qui est détenu en Azerbaïdjan".

Le père de Coline Fay demande de connaître "les faits précis" reprochés à sa fille, "parce que là, ce sont des chefs d'accusation qui ne sont pas du tout étayés", selon lui. "Je ne reconnais pas du tout ma fille dans ce qui se dit dans ces chefs d'accusation. Elle est une militante politique, mais ce n'est pas une terroriste. Elle a toujours été très pacifique. Tout ce qu'elle a fait, c'était sans aucune violence. Et tous ces chefs d'accusation, c'est un peu exagéré", estime-t-il. Coline Fay est "une fille qui est très active. La savoir enfermée dans une cellule, c'est inadmissible. Elle a autre chose à faire à 26 ans que de rester en prison, surtout qu'elle a rien fait".

Les parents de la jeune Iséroise n'ont "plus aucune nouvelle" et espèrent "qu'elle va bien". "Le consulat veille et doit aller la voir une fois par semaine. Mais, comme on ne l'a plus en direct, on ne peut pas trop répondre" à la question de savoir si elle va bien, ajoute Jean-Yves Fay.