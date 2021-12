"Divine", solo show de la photographe Delphine Diallo à la Fisheye Gallery à Paris

L'exposition pose un regard résolument contemporain sur la femme noire.

Divine est une exposition de l’artiste visuelle et photographe franco-sénégalaise Delphine Diallo. Elle est visible jusqu’au 23 décembre 2021 à la Fisheye Gallery à Paris.

"Delphine Diallo est souvent la figure centrale de son travail, elle se représente sous de nombreuses formes qu’elle associe à son expérience de femme noire. Mais lorsqu’elle travaille avec ses modèles, un lien fort se crée. Pénétrant dans leur intimité, elle permet à ces dernières de se libérer et de devenir de nouveaux protagonistes. De ses rencontres naît un travail plastique à la fois naïf et affirmé. Ses portraits deviennent alors une ode à la libération de la femme. Elle allie l’art à l’activisme en poussant les nombreuses possibilités d’autonomisation des femmes, des jeunes et des minorités culturelles par la provocation visuelle", explique la galerie.

Cinq œuvres de l’artiste illustrent ce propos.