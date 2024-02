Crise au Sénégal : des groupes de la société civile appellent à se "mobiliser massivement" contre le report de la présidentielle

Un collectif de groupes de la société civile a appelé, jeudi 8 février, les Sénégalais à se "mobiliser massivement" contre le report de la présidentielle qui devait avoir lieu à la fin du mois. Lors d'une conférence de presse à Dakar, ils ont évoqué une série d'actions à venir, dont une manifestation et une grève.

"Nous invitons tous les citoyens concernés par la préservation des acquis démocratiques à se mobiliser massivement, partout dans le pays et dans la diaspora, pour empêcher cette confiscation du pouvoir", encourage, dans une déclaration, la nouvelle plateforme Aar Sunu Election ("Protégeons notre élection"), qui revendique une quarantaine de syndicats et de groupes citoyens et religieux.

Une grève générale annoncée

"Une grande manifestation est prévue mardi", a souligné Malick Diop, qui se présente comme l'un des coordinateurs de la plateforme. Les intervenants ont évoqué, devant la presse, un appel à une grève générale à une date non précisée, et un débrayage dès vendredi dans le secteur de l'éducation. Dans sa déclaration écrite, la plateforme appelle les fidèles musulmans à se rendre à la grande prière du vendredi vêtus de blanc et arborant les couleurs nationales.

Le Parlement sénégalais a entériné, lundi, le report au 15 décembre de l'élection présidentielle prévue fin février. Le projet de loi décalant le scrutin a été voté à la quasi-unanimité, après l'exclusion de députés d'opposition sortis de l'hémicycle par la gendarmerie.

C'est la première fois depuis 1963 qu'une élection présidentielle au suffrage universel direct est reportée au Sénégal. Le mandat du chef d'Etat, Macky Sall, qui ne peut pas se représenter, a été prorogé jusqu'à l'investiture de son successeur.