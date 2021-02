Afrique : l'histoire du Bou El Mogdad, un bateau de croisière mythique

Le long des berges du fleuve Sénégal, chaque semaine, un paquebot, le Bou El Mogdad, passe une fois dans un sens et une fois dans l’autre. À chaque fois, de nombreux riverains accourent pour le saluer. "Le bateau est magnifique, je le vois passer depuis que je suis tout petit, et à chaque fois, on sort crier pour le saluer", témoigne un habitant. Son propriétaire, Jean-Jacques Bancal, a toujours vécu à Saint-Louis. Sa famille habite au Sénégal depuis le XVIIIème siècle. "C’est une vieille dame, qui se bat contre les éléments, mais ce n’est pas facile, parce qu’elle commence à vieillir, elle a 70 ans", explique-t-il.

Transport de bonnes et mauvaises nouvelles

Jean-Jacques Bancal tombe amoureux du Bou El Mogdad dès son enfance, alors que le bateau transportait des marchandises. Il le rachète en 2005 pour le transformer en bateau de croisière. "Ce bateau fait vraiment partie d’ici, il emmenait les mariés, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, la nourriture, les médicaments, le courrier, donc quand on entendait la corne de brume, c’était la fête dans le village", raconte-t-il. Cela fait 70 ans qu'il parcourt ce fleuve chargé d'histoire.

