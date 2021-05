DIRECT. Rwanda : Emmanuel Macron est arrivé à Kigali pour "écrire ensemble une page nouvelle de notre relation" avec le pays

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #RWANDA

Emmanuel Macron vient d'arriver au Rwanda pour une visite hautement symbolique. Le président français va faire un discours très attendu, après plus de 25 ans de tensions diplomatiques liées au rôle joué par la France dans le génocide des Tutsi. Suivez notre direct.



: Ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire entre le Rwanda et la France après 27 ans de tumultes, de colère, d'accusations et de déni. Emmanuel Macron va atterrir ce matin dans la capitale Kigali pour une visite hautement symbolique et très attendue par les 12 millions d'habitants. Reportage de notre envoyée spéciale, Claude Guibal.







: Si c'est pour un discours de politique, on n'a pas besoin de ça, on attend tous autre chose." Alain et Dafroza Gauthier, fondateurs du Collectif des parties civiles pour le Rwanda, ont voué une grande partie de leur vie au génocide rwandais et à ses centaines de milliers de morts. France 3 les a rencontrés chez eux à Reims, avant qu'Emmanuel Macron pose le pied sur le sol de la capitale Kigali.







