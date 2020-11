Coronavirus : au Rwanda, les enfants pauvres vont au travail plutôt qu’à l’école

Après sept mois de fermeture à cause de la pandémie, les collèges et les lycées ont rouvert en novembre.

Depuis le 2 novembre 2020 au Rwanda, les enfants peuvent retourner à l’école. Mais la pandémie de coronavirus a impacté l’économie du pays et certains parents devenus trop pauvres ou ayant perdu leurs emplois ne peuvent plus assurer les frais de scolarité de leurs enfants et les envoient au travail.

Samba Mbaye, représentant du FMI à Kigali cité par RFI, déclare : "Avant la Covid-19, le Rwanda connaissait une très forte croissance. En 2019, il était même dans le Top 5 mondial. Avant la crise, nous avions prévu une croissance de 8% pour 2020. En juin, nos prévisions sont tombées à 2%. Aujourd’hui, nous sommes en train de revoir les chiffres et il semble que l'on se dirige sous la barre des 2%."

La Commission gouvernementale des droits de l’Homme appelle les députés à prendre des mesures pour stopper l’exploitation des enfants. Et depuis le début de la pandémie, les autorités rwandaises diffusent des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, précise Simon Wohlfahrt dans un reportage diffusé sur Arte.

En 2011, la Commission nationale pour les enfants a été créée au Rwanda faisant de la promotion de leurs droits une priorité pour le gouvernement. La scolarisation permet non seulement de leur éviter le travail forcé, mais encore de développer la connaissance et les compétences nécessaires pour contribuer à la société et à sa croissance.

6 photos datées de novembre de Simon Wohlfahrt illustrent ce propos.