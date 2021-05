République démocratique du Congo : l'éruption du volcan Nyiragongo provoque l'évacuation de la ville de Goma

Une coulée de lave a atteint les faubourgs de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), après l'éruption soudaine du volcan Nyiragongo, samedi 22 mai. "Outre la coulée de lave vers le Nord-Est, une autre coulée descend aussi sur la ville", a constaté dans la nuit de samedi à dimanche un responsable du parc national des Virunga, où est situé le volcan.

Le gouvernement a ordonné l'évacuation de Goma dans la soirée. L'électricité a été coupée dans une grande partie de la ville et des milliers d'habitants, souvent en famille, se sont dirigés à pied, à moto ou en voiture, vers la frontière rwandaise toute proche. "Il y a beaucoup de monde sur la route, beaucoup de voitures, c'est la fuite", a raconté à l'AFP un habitant ayant embarqué sa famille dans sa voiture pour emprunter la route du Masisi, vers Sake, dans la province du Nord-Kivu.

La coulée de lave a finalement cessé sa progression dans le courant de la nuit pour s'immobiliser dans les faubourgs nord-est de la ville. Le front de lave est situé exactement dans le faubourg de Buhene, qui marque la limite de la ville avec le territoire voisin de Nyiragongo, où des maisons de plusieurs villages ont été englouties. L'aéroport, situé à quelques centaines de mètres de là, a été épargné.

This morning, after lava flows from #Nyiragongo volcano have stopped, most of Congolese evacuated to Rubavu are returning back home. #Rwanda received around 8000 people last night. pic.twitter.com/22QV5lCFrQ