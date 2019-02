RDC : le parc national des Virunga sécurisé rouvre aux touristes

Le parc national des Virunga (PNVI), le plus ancien d'Afrique, est de nouveau accessible aux touristes dans l'est de la République démocratique du Congo, après plus de neuf mois de fermeture imposée par plusieurs incidents meurtriers.

Des touristes photographient un gorille de montagne, en danger d'extinction, dans le parc national des Virunga en octobre 2012. (JAMES AKENA / X02107)