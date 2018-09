Ouganda : les ravages de l'industrie pétrolière

C'est un homme meurtri qui témoigne : "On est très en colère que le pétrole puisse provoquer de telles conséquences, ceux qui sont morts ne reviendront jamais." Ces villageois ont fini par gagner leur lutte : il sont été autorisés à revenir chez eux. Rwamutunga en Ouganda. Ils avaient été expulsés par la construction d'une usine de traitement de déchets pétroliers. "On avait été obligés de camper ici, témoigne un habitant en montrant une motte de terre. Il y avait des tentes partout. On souffrait de paludisme, de parasites et on n'avait pas d'argent pour se soigner. Quand les gens étaient malades, ils mourraient."

Des méthodes surprenantes pour expulser les villageois

Des conditions de vie épouvantables : 15 villageois sont morts. En Ouganda, l'industrie pétrolière est en expansion. Des géants pétroliers tels que Total acquièrent des terres immenses avec des méthodes surprenantes...En caméra cachée, un intermédiaire de vente pour une compagnie pétrolière dévoile que "si les occupants refusent acquisition, il y a plusieurs étapes pour qu'ils comprennent. On ne les force pas, mais on leur fait bien comprendre". Dans le pays, 15 000 personnes ont été expulsées.