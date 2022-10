Ouganda : le président Museveni présente ses excuses au Kenya pour les sorties belliqueuses de son fils

Le président ougandais Yoweri Museveni a présenté mercredi 5 octobre 2022 dans un communiqué ses excuses pour les diatribes de son fils sur Twitter, qui avait notamment menacé d'envahir le Kenya.

Les propos peu amènes en début de semaine du général Muhoozi Kainerugaba, fils du chef de l'Etat, ont offensé le voisin kényan. L'aîné du président, âgé de 48 ans, avait notamment suggéré qu'il lui faudrait, à lui et son armée, deux semaines pour s'emparer de la capitale kényane Nairobi.

It wouldn't take us, my army and me, 2 weeks to capture Nairobi.

Le général Kainerugaba avait également réprimandé, toujours sur le réseau social, l'ancien chef de l'Etat Uhuru Kenyatta pour ne pas s'être représenté à la dernière présidentielle d'août, malgré la Constitution qui interdit de faire plus de deux mandats.

Dans son communiqué, le président ougandais a critiqué son fils pour "s'être ingéré dans les affaires" du Kenya, et s'être publiquement exprimé sur des questions politiques, ce qui est normalement interdit à tout responsable militaire.

Dear Ugandans, the brotherly people of Kenya, and all East Africans. I greet all of you.

I ask our Kenyan brothers and sisters to forgive us for the tweets sent by General Muhoozi.



Below is my full statement https://t.co/2xQjFNge2G pic.twitter.com/CmgnknFpUt