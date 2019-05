Hommage national aux deux militaires français tués au Bénin

La mémoire de Cédric De Pierrepont et d'Alain Bertoncello, les deux membres de l'unité d'élite de la marine française qui ont libéré les otages français, sera saluée mardi 14 mai lors d'un hommage national aux Invalides, à Paris. Un lieu symbolique pour des hommes d'exception. Emmanuel Macron présidera cette cérémonie qui débutera à 11 heures. Tous deux devraient recevoir à titre posthume la Légion d'honneur.

"C'est notre héros"

Pour la veuve de Cédric de Pierrepont, son compagnon était bien plus qu'un militaire. "C'est notre héros, ainsi qu'Alain, qui était avec lui. Ce sont nos héros, mais on ne pense pas voir son homme à 33 ans à la télévision, parce que c'est un héros pour la France. On ne le verra jamais plus chez nous ou dans sa famille en Bretagne", confie Florence Charton en pleurs. Tous les Français sont invités à se joindre à cet hommage diffusé en direct sur France 2.

Le JT

Les autres sujets du JT