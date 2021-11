Nigeria : un immeuble en construction s'effondre à Lagos, des ouvriers recherchés dans les décombres

Les secours ne donnent pas encore de bilan, mais redoutent un drame. Un gratte-ciel en construction s'est effondré à Lagos, 15 millions d'habitants, plus grande ville du Nigeria, lundi 1er novembre. Des recherches sont en cours pour retrouver d'éventuelles victimes ou survivants ensevelis.

"Il s'agit d'un immeuble de 25 étages encore en construction. De nombreux ouvriers sont piégés sous les décombres. Nous essayons de les secourir", a déclaré Femi Oke-Osanyintolu, un responsable de l'Agence de gestion des urgences de l'État de Lagos. "Nous ne pouvons pas dire pour l'instant combien de personnes sont mortes. L'opération de sauvetage est en cours."

Selon des riverains et des travailleurs présents sur le site, interrogés par des journalistes de l'AFP, des dizaines de personnes auraient pu se trouver à l'intérieur. Des ouvriers et des voisins tentaient de les sortir des gravats, peu de temps après l'effondrement, dont la cause reste inconnue.