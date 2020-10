Nigeria : une manifestation dispersée par des tirs après l'instauration d'un couvre-feu de 24 heures à Lagos

La contestation, née début octobre sur les réseaux sociaux pour dénoncer les violences policières, s'est peu à peu étendue à des revendications contre le pouvoir central et la mauvaise gouvernance.

Ils assurent avoir "couru pour sauver leur vie". Plus de 1 000 manifestants rassemblés pacifiquement sur un péage à Lagos, capitale économique du Nigeria, ont été dispersés mardi 20 octobre au soir par des tirs. En cause ? L'entrée en vigueur d'un couvre-feu total pour tenter d'éteindre le mouvement populaire né début octobre sur les réseaux sociaux afin de dénoncer les violences policières.

Lorsque le couvre-feu est officiellement entré en vigueur, mardi après-midi, ces manifestants se sont assis sur le péage qu'ils occupent depuis plus d'une semaine, brandissant des drapeaux pour signifier leur "non-violence". Après les tirs, de nombreuses personnes semblaient blessées sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par des manifestants.

Au moins 18 personnes sont mortes en 12 jours

Depuis 12 jours, des milliers de jeunes nigérians battent le pavé dans les grandes villes du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et première puissance économique du continent. La contestation, née pour dénoncer les violences policières, s'est peu à peu étendue à des revendications contre le pouvoir central et la mauvaise gouvernance.

Au moins 18 personnes, dont deux policiers, sont mortes dans ces marches, qui avaient été jusque récemment globalement pacifiques.