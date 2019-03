Nigeria: Lagos Polo Club

Chapeau sur-mesure, vin blanc, la bourgeoisie du Nigeria s'est donnée rendez-vous

pour assister à un tournoi international de Polo.



Mudrakat Alabi-MacFoy:

"Le polo n'est plus simplement un sport, c'est devenu une mode.

Comme au Royaume-Uni".

Dara, graphiste:

"C'est un environnement agréable.

Nous n'avons pas beaucoup d'événements qui se passent durant la journée au Nigéria. Il n'y a pas beaucoup d'activités auxquelles nous pouvons nous rendre pendant la journée".

Le polo est l'un des sports les plus élitistes du monde.

Sa présence au Nigeria illustre le constraste entre une bourgeoisie parmi les plus prospères et mondialisées d'Afrique et le reste de la population.

Le pays compte le plus grand nombre d'habitants vivant sous le seuil d'extrême pauvreté du monde : 79 millions de personnes vivent avec moins de 2 dollars par jour.