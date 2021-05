Nigeria : des élèves kidnappés dans une école par des hommes armés

Des enfants ont été kidnappés par des hommes armés dans une école coranique dans le centre-nord du Nigeria, pays où les enlèvements de masse se multiplient, ont rapporté dimanche 30 mai les autorités et des habitants. "Un nombre encore incertain d'élèves de l'école islamique Salihu Tanko ont été enlevés avec des passagers d'un bus" après l'attaque par des hommes armés de leur école, a fait savoir le gouvernement de l'Etat nigérian du Niger.

It is reported that Bandits invaded Tegina town in Rafi LGA, shot one person dead & left one seriously injured as well as kidnapped an unconfirmed number of Islamiyya Students & Teachers from Salihu Tanko Islamic Sch alongside some passengers of a Sharon Bus travelling to Minna. pic.twitter.com/x1fqvBYtxT