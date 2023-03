Nigeria : Bola Tinubu remporte la présidentielle, l'opposition dénonce des fraudes "massives"

Le candidat du Congrès des progressistes (APC) a été élu au premier tour, avec plus de 8,8 millions de voix, selon la commission électorale.

Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir au Nigeria, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle mercredi 1er mars. Selon la commission électorale, le candidat du Congrès des progressistes (APC) a cumulé plus de 8,8 millions de voix lors du premier tour, remportant l'une des élections les plus disputées de l'histoire démocratique du pays. Atiku Abubakar, qui faisait campagne sous les couleurs de la principale formation de l'opposition PDP, a recueilli 6,9 millions de voix. L'outsider Peter Obi, du Parti travailliste (LP), a remporté 6,1 millions de voix.

Pour l'emporter dès le premier tour, Bola Tinubu devait non seulement obtenir la majorité des suffrages, mais également 25% des voix dans au moins deux tiers des 36 Etats de la fédération et la capitale Abuja. Âgé de 70 ans, cet ancien gouverneur de Lagos est surnommé "le parrain" à cause de son immense influence politique. De nombreuses accusations de corruption jalonnent sa carrière, mais il n'a jamais été condamné et les a toujours démenties.

"Je suis profondément honoré que vous m'ayez élu pour servir notre pays bien-aimé", a lancé le président élu à ses partisans, rassemblés en pleine nuit à son siège de campagne à Abuja. Il a également salué une "victoire de la démocratie". Ses deux principaux adversaires ont toutefois dénoncé des fraudes "massives" lors du scrutin et réclamé son annulation, ce qui pourrait ouvrir la voie à des recours devant la justice.