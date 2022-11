Nigeria : à Lagos, la surpopulation inquiète

Lagos doit répondre à un défi démographique majeur. Avec 88 millions d'habitants estimés en 2100, la capitale économique du Nigeria deviendra la ville la plus peuplée du monde.

Dans une maternité à Lagos, au Nigeria, 240 enfants naissent en moyenne chaque mois. Un taux de natalité énorme qui illustre le défi démographique que devra surmonter la capitale économique du pays. Aujourd'hui, la mégalopole compte 20 millions d'habitants. En 2100, la population devrait s'élever à plus de 88 millions. Lagos deviendra ainsi la ville la plus peuplée du monde. Se déplacer aujourd'hui dans la mégalopole est devenu un cauchemar. Il est impossible d'éviter des embouteillages monstrueux, qui paralysent Lagos presque 24 heures sur 24.



Des défis environnementaux gigantesques à surmonter

"Le stress fait partie de Lagos et de notre vie quotidienne. Les gens sont très stressés à cause de la circulation", confie un habitant. Pour mieux préparer l'avenir, les autorités ont lancé des projets importants, comme un futur métro urbain qui traversera la ville. Le système actuel et vétuste de moyens de transport maritimes sera lui aussi complètement revu. En 2100, le Nigeria devrait être le deuxième pays le plus peuplé au monde, avec 800 millions d'habitants, et des défis environnementaux gigantesques à surmonter.