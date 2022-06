Le Nigeria se dote de drones pour distribuer des médicaments et des vaccins

Après le Rwanda et le Ghana, un nouveau pays africain mise sur les drones logistiques pour livrer des produits médicaux dans des zones difficiles d’accès. Le Nigeria lancera bientôt ses premiers engins volants dans l'Etat de Kaduna, dans le nord-ouest, pour desservir des millions de personnes.

Un nouveau processus logistique

Des médicaments, des vaccins ou bien encore des lots de sang seront bientôt fournis par drones au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 210 millions d’habitants. Ce processus logistique a été mis en place dans l’Etat de Kaduna, suite à un accord conclu avec une jeune entreprise américaine Zipeline qui a déjà fait ses preuves sous d’autres cieux.

"Nous sommes fiers d'être le tout premier Etat du Nigeria à adopter cette chaîne d'approvisionnement innovante pour soutenir nos efforts en matière de prestation de soins de santé." Nasir Ahmad el-Rufai, gouverneur de l'Etat de Kaduna dans le nord-ouest du Nigeria

Comment ça marche ?

Le principe est simple. Plus de 200 produits médicaux sont stockés dans les meilleures conditions dans trois entrepôts capables de couvrir la plupart des régions de l'Etat de Kaduna. Les agents de santé passent commande par SMS ou par appel et sont aussitôt livrés par drones. Chaque engin peut transporter une cargaison d'environ 1,5 kilogramme et peut effectuer des dizaines de livraisons par jour. Les drones qui fonctionnent à l’électricité peuvent ainsi pallier le manque d’infrastructures notamment dans les zones les plus éloignées et quelles que soient les conditions météorologiques.

"Chaque drone peut parcourir 160 kilomètres aller-retour, par vent fort et pluie, de jour comme de nuit, pour effectuer des livraisons à la demande en 30 minutes en moyenne." Communiqué de l'entreprise américaine Zipeline





Vidéo de présentation du sytème de livriaison par drones

Une technique en plein boom

Fondé en Californie en 2014, le constructeur et opérateur de drones logistiques Zipeline s’est particulièrement développé sur le continent africain. Le Rwanda est l’un des premiers pays à avoir lancé en octobre 2016 une base abritant une quinzaine d’engins afin de desservir des centres de transfusion dans l’ouest du pays. Le système logistique instantané est également présent au Ghana où il a permis la livraison d’un million de doses de vaccins contre le Covid-19. D’autres pays du continent africain comme la Côte d’Ivoire et le Kenya ont été séduits par ce nouveau concept qui améliore le système de santé.