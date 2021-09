Enlèvement de lycéens au Nigeria : les ravisseurs libèrent un groupe de dix otages

Dix libérations supplémentaires. Les ravisseurs de 121 étudiants d'un lycée du nord-ouest du Nigeria en juillet ont relâché un nouveau groupe de 10 otages, a déclaré dimanche 19 septembre le responsable d'une association de parents.

"Les bandits ont libéré hier 10 étudiants qui ont retrouvé leurs familles", a annoncé Joseph Hayab, le responsable d'une association de parents d'élèves kidnappés.

Selon l'association, cent des étudiants kidnappés ont désormais été libérés ou ont échappé à leurs ravisseurs. "Nous avons encore 21 étudiants entre les mains de leurs ravisseurs et nous espérons obtenir leur libération rapidement", a ajouté Joseph Hayab. Selon lui, les négociations avec les ravisseurs sont "frustrantes et angoissantes" car ils libèrent leurs otages au compte-gouttes et les parents "sont obligés de payer des sommes importantes à chaque fois qu'un lot est libéré".

Les étudiants avaient été enlevés le 5 juillet dans le lycée Bethel Baptist de Kaduna, par des dizaines d'assaillants armés qui avaient attaqué l'établissement de nuit, alors qu'ils dormaient dans leurs dortoirs.