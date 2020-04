Coronavirus au Nigeria : les élèves des écoles coraniques sont évacués hors de l'Etat de Kano

Retour à la maison pour certains pensionnaires des écoles coraniques de la seconde ville du Nigeria, Kano, quatre millions d'habitants. Ce mercredi 22 avril, 524 enfants ont été évacués vers l'Etat voisin de Jigawa dont ils sont originaires. 200 autres vont partir pour celui de Kaduna. Au total, plus de 1 500 enfants sont concernés pour l'heure. Ils sont tous élèves d'une école coranique, volontaires. A priori, ces retours se font avec le consentement des familles et des responsables des écoles.

Kano State Government has yesterday evacuated 524 Almajiri children to neighbouring Jigawa, their state of origin.

On Tuesday, 419 Almajiri children were evacuated to Katsina State& arrangements are being made to evacuate 195 more to Kaduna State by Thursday