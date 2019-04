Conflit Suisse-Nigeria sur le sort d'un pétrolier arraisonné

Depuis plus d’un an, un navire battant pavillon suisse est retenu par les autorités nigérianes au large de Port Harcourt, au sud du pays. Quatre hommes sont encore à bord et, de guerre lasse, la Suisse menace d’intenter une action contre le Nigeria auprès du Tribunal international du droit de la mer.

Le "San Padre Pio" de l'armement suisse ABC Maritime. (ALBIN PINARD)