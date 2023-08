Direct Coup d'Etat au Niger : un premier avion rapatriant des Français a atterri à Paris cette nuit

La France a commencé, mardi 1ᵉʳ août, à évacuer par avion des civils du Niger. Un premier avion a décollé de Niamey en soirée et a atterri peu après 1h30, dans la nuit de mardi à mercredi, à l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle. "Il y a 262 personnes à bord de l'avion qui est un Airbus A330, dont une douzaine de bébés", avait précisé plus tôt la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna. Outre une grande majorité de Français ont également atterri des Nigériens, des Portugais, des Belges, des Ethiopiens et des Libanais, a précisé le Quai d'Orsay. Suivez notre direct.

Les évacuations françaises devraient s'achever à la mi-journée. Paris souhaite clore ses évacuations mercredi à la mi-journée. Quatre avions ont pour l'instant été prévus pour évacuer des civils. Sur les quelque 1 200 Français enregistrés sur les listes consulaires au Niger, 600 ressortissants souhaiteraient revenir en France.

Niamey rouvre ses frontières terrestres et aériennes avec cinq pays. Les frontières terrestres et aériennes du Niger avec cinq pays frontaliers ont été réouvertes, près d'une semaine après leur fermeture lors du coup d'Etat, a déclaré mardi l'un des putschistes à la télévision nationale. "Les frontières terrestres et aériennes avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad sont réouvertes" à "compter de ce jour", a-t-il déclaré.

Les chefs d'état-major de la Cédéao se réunissent de mercredi à vendredi. Les chefs d'état-major des pays de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se réunissent de mercredi à vendredi à Abuja au sujet du putsch au Niger, a annoncé mardi l'organisation dans un communiqué.

Washington conserve une petite marge de manœuvre. Les Etats-Unis, qui misent sur le Niger dans la lutte antijihadiste au Sahel, ont condamné avec force le renversement du président Mohamed Bazoum, mais se sont gardés jusqu'à présent de parler de "coup d'Etat".