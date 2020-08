Niger : les victimes de l'attaque sanglante ont été identifiées

Elle avait 30 ans et voulait plus que tout aider les plus défavorisés. Charline est une des jeunes humanitaires d’ACTED tués dimanche 9 août au Niger, près du village de Kouré, par des hommes à moto. Originaire de Seine-Maritime, passée par l’université du Havre, elle avait commencé sa mission au Niger il y a une semaine. Sarah, sa petite sœur, témoigne : "Elle avait hâte de partir et de pouvoir commencer à faire son vrai travail là-bas."

Des humanitaires investis

Dans ce véhicule de l’ONG, se trouvaient aussi Nafida, qui avait travaillé au ministère des Armées, et Stella, humanitaire d’Oxfam. Myriam, originaire de Toulouse (Haute-Garonne), et Antonin, originaire de Bretagne et diplômé de l’ENS Paris-Saclay, font également partie des disparus. La plus jeune victime se nomme Léo. Âgé de 25 ans, il était chargé de logistique. La dernière victime, le chauffeur, se nommait Boubacar. Il était père de cinq enfants.

