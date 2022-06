Namibie : Kolmanskop, une ancienne ville de diamants, abandonnée depuis 60 ans

Au sud du désert du Namib (Namibie), Kolmanskop, une ville fantôme, abandonnée il y a plus de 60 ans, est encore debout. Les derniers habitants sont partis en 1958 et désormais, seuls quelques touristes s'aventurent dans la ville. "C'est incroyable, de voir tout ce sable qui a envahi les lieux", assure une femme. "Je pensais qu'il y avait des fantômes ici, je voulais voir ça et connaître toute l'histoire de cet endroit", se réjouit de son côté une adolescente.

Les Namibiens tués et exploités pendant la colonisation

La ville a été fondée en 1908 par des colons chasseurs de diamants. "C'était la capitale du diamant, une ville en plein essor, dirigée par les Allemands. Ils ont ramassé des diamants pendant 50 ans, puis ils en ont trouvé des plus gros ailleurs", explique Janie Thompson, guide à Kolmanskop depuis dix ans. Cette commune était l'une des plus riches du monde au début du XXème siècle. Les Namibiens n'ont jamais profité de ce luxe : des milliers d'entre eux ont été tués et exploités pendant la colonisation. Des mines de diamants sont toujours en activité dans la région.