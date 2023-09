Séisme au Maroc : l'ambassadeur de France donne des précisions sur les quatre Français morts

Selon le dernier bilan provisoire, le séisme a fait plus de 2100 morts dans la région de l'Atlas, au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech. Parmi eux, quatre ressortissants français.

Des milliers de morts, des villages rasés et des secours qui espèrent toujours un miracle en fouillant les décombres. C'est une véritable course contre la montre qui se joue au Maroc, 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2 100 morts, selon un bilan toujours provisoire.

Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, poursuivent les recherches pour retrouver des survivants et surtout fournir l'assistance à des centaines de sans-abris.

"Une crise cardiaque"

Ce tremblement de terre est survenu dans la nuit de vendredi à samedi 8 septembre, piégeant des familles entières dans leurs logements. Parmi ces victimes, au moins quatre Français ont perdu la vie, et une quinzaine a été blessée. Dès dimanche soir, l'ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a apporté des explications.

"Le premier Français décédé a eu une crise cardiaque à Agadir au moment du tremblement de terre. Nous avons également appris le décès d'un jeune couple qui était dans une maison à côté de Marrakech qui s'est effondrée. Enfin, celui d'une personne dans une famille française dans un village qui se trouve au sud de Marrakech et à l'est d'Agadir, à l'épicentre du séisme", a-t-il indiqué sur BFMTV, précisant que des ressortissants français sont actuellement soignés dans les hôpitaux locaux

Plus de 4000 appels en 48h

Toutefois, le bilan concernant les Français et les binationaux est encore provisoire : plus de 50 000 français sont officiellement établis au Maroc et recensés par les services consulaires, principalement dans les villes de Casablanca et Rabat, qui n'ont pas été touchées par le séisme. En revanche, les touristes et les Français d'origine marocaine séjournant en famille durant les mois d'été se comptent en milliers.

L'ambassadeur de France précise par ailleurs que "Les autorités françaises sont en contact quotidien avec les autorités marocaines". "Aujourd'hui, plus rien ne s'oppose à ce que les touristes qui souhaiteraient se rendre à Marrakech, le fassent. Il n'y aucune raison de quitter de manière précipitée le séjour ou de renoncer à celui prévu", a-t-il conclu.

La cellule de crise du Quai d'Orsay mise en place dès vendredi soir a reçu dans le week-end plus de 4000 appels de Français ou de Marocains résidant en France et sans nouvelle de leurs proches au Maroc. De magnitude 7 selon le Centre marocain pour la recherche scientifique et technique (6,8 selon le service sismologique américain), ce tremblement de terre est le plus puissant à avoir jamais été mesuré au Maroc.