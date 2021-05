Maroc : une femme accouche de nonuplés, un nouveau record ?

Le 4 avril, un record inattendu a eu lieu dans un hôpital marocain. Une femme pensait accoucher de sept bébés, elle en a eu neuf. Trois jours plus tard, ils sont toujours en bonne santé.

Ils étaient sept enfants attendus, mais ils sont finalement neuf : cinq filles, quatre garçons, tous issus du même accouchement. Ce sont donc des nonuplés, nés dans un hôpital de Casablanca, au Maroc. Trois jours plus tard, tous se portent bien, au plus grand bonheur de leurs parents. Mais ne pèsent qu'entre 500 grammes et un kilo. "Une joie partagée par tous, nous demandons au Tout-Puissant qu'il nous assiste" déclare, pragmatique mais aux anges, le papa Kader Arby.





Un record potentiel

La maman des neuf enfants avait été transférée du Mali en mars. Les médecins marocains n'ont, à ce jour, pas été informés d'un éventuel traitement pour la fertilité. La maman a accouché par césarienne de ses nonuplés, et le Guiness Book des records vérifie actuellement la bonne santé des bébés, en vue d'attester un nouveau record mondial très impressionnant.