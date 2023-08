Maroc : au moins 24 personnes trouvent la mort dans un accident de minibus

Le véhicule transportait des passagers se rendant au marché, mais il s'est renversé dans un virage, afin de chuter dans un ravin.

Au moins 24 personnes sont mortes dans un accident de la route dans la province d'Azilal (Maroc), dimanche 6 août, soit l'un des bilans les plus lours jamais enregistrés dans le pays. Un minibus s'est renversé dans un virage, selon les autorités locales, alors qu'il transportait des passagers vers le marché hebdomadaire de la ville de Demnate, située à 100 kilomètres au nord-est de Marrakech. Le véhicule est alors tombé dans un ravin avant de chuter sur plus de soixante mètres, selon les informations du site Le360, dans une zone connue "pour ses virages dangereux".

Par ailleurs, une dizaine de personnes ont été grièvement blessées, selon un bilan provisoire communiqué par le média, qui diffuse des images du drame sur lequel on aperçoit un minibus bleu, dont la tôle est totalement déformée par l'impact. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame, selon les autorités locales, contactées par l'AFP.

Les routes au Maroc sont réputées dangereuses, et les accidents fréquents. En mars, notamment, cinq personnes ont été tuées et 27 autres blessées, dont 12 grièvement, dans un accident de la route près de la capitale Rabat. En novembre dernier, un autre accident avait fait 11 morts et 43 blessées près de la ville de Taza, dans le nord-est du Maroc. En août 2022, un accident de car avait fait 23 morts et 36 blessés en à l'est de Casablanca.