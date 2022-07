Maroc : arrestation d'un Français de 21 ans recherché par les Etats-Unis pour une affaire de cybercriminalité

Un Français de 21 ans, recherché par les Etats-Unis pour son implication présumée dans une affaire de cybercriminalité contre des entreprises notamment américaines, a été arrêté et incarcéré au Maroc, a expliqué vendredi 29 juillet à l'AFP la police marocaine, confirmant une information de L'Obs.

Sébastien Raoult, un étudiant en informatique vosgien, a été interpellé le 31 mai à l'aéroport de Rabat-Salé alors qu'il faisait l'objet d'une notice rouge émise par Interpol à la demande de la justice américaine, dans le cadre d'une affaire de cyberpiraterie, selon la police marocaine.

Son avocat demande une extradition vers la France

Selon L'Obs, le FBI le soupçonne d'appartenir à un groupe de hackers, les "ShinyHunters", une référence à l'univers des Pokémon. Les membres de ce groupe sont accusés d'être "des cybercriminels prolifiques" par les autorités américaines.

Ces dernières réclament l'extradition de Sébastien Raoult pour des faits de "complot en vue de commettre une fraude et abus électronique", "fraude électronique" et "vol d'identité grave", toujours selon L'Obs. Sébastien Raoult risquerait une peine de 116 ans de prison aux Etats-Unis pour les faits qui lui sont imputés.

"Il n'a séjourné qu'en France et au Maroc. Si piraterie il y a eue, c'est depuis la France. Le juge naturel est le juge français", a souligné auprès de l'AFP son avocat, Me Philippe Ohayon, qui demande à ce que son client soit extradé vers la France et non aux Etats-Unis.